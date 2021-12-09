新店槍擊案凶嫌黃泳群，潛逃大陸16天後，刑事局8日派員至廈門機場以「空橋模式」，與大陸公安辦理接押將他遣送回台，刑事局人員與黃嫌至昨晚6時許才抵達松山機場，全副武裝的「除暴特勤隊」要將黃嫌押解到新北市刑大偵訊，不料，黃嫌突然癲癇發作緊急戒護送醫，醫師建議仍需觀察至明（10日），最快明上午出院。

據悉，據了解，黃嫌向押解官警坦承開槍行凶，並透露自己有肝癌二期、癲癇等病史，然後即沉默不語。班機降落後，黃嫌在PCR採檢時突然癲癇發作，機場醫護人員評估認為須送醫，警方趕緊通知救護車將他送到北市聯醫仁愛院區照電腦斷層，院方評估後建議留院觀察。

黃嫌因之前有短暫沒服用藥物且之前有癲癇紀錄，所以血液尚未有治療癲癇藥物可達到之血液濃度，所以才會產生不自主抖動，醫師建議今（9日）持續施用治療癲癇藥物讓其血液濃度達到平衡狀態，並觀察至明（10日）上午8時，期間如未持續發生，即可辦理出院。