楊懿如表示，通常會建議民眾先分辨青蛙跟蟾蜍，蟾蜍皮膚部有許多顆粒，眼睛後方會有毒腺，青蛙則沒有，分辨種類後，在觀察耳後腺（毒腺）是三角形還是長條形，海蟾蜍是三角形。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

今年11月初被世界列為百大入侵種的「海蟾蜍」現蹤南投縣草屯鎮，林務局找來蛙類專家楊懿如教授團隊、特生中心和林管處協助捕獲，短短一個月就捕獲上百隻。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

南投林管處指出，目前以發現地作為核心區域，向外擴展200公尺範圍，進行地毯式搜索並移除，也會持續在鄰近鄉鎮查察，來確認海蟾蜍實際擴散程度。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

今年11月初被世界列為百大入侵種的「海蟾蜍」現蹤南投縣草屯鎮，林務局找來蛙類專家楊懿如教授團隊、特生中心和林管處協助捕獲，短短一個月就捕獲上百隻，當地民眾也紛紛加入捕獲行列，但許多民眾分不清楚究竟抓到的是台灣原生的盤古蟾蜍、黑眶蟾蜍，造成錯殺無辜，蛙類專家楊懿如分享幾個簡單分辨法，避免錯殺無辜。

楊懿如表示，通常會建議民眾先分辨青蛙跟蟾蜍，蟾蜍皮膚部有許多顆粒，眼睛後方會有毒腺，青蛙則沒有，分辨種類後，在觀察耳後腺（毒腺）是三角形還是長條形，海蟾蜍是三角形，並且一路延伸到肩膀後方，台灣原生蟾蜍則多數是長條型。

楊懿如說，觀察耳後腺（毒腺）確定是何種蟾蜍後，海蟾蜍背部還會有咖啡色花瓣，還可以透過眼睛的顏色虹膜來分辨，海蟾蜍是綠色，盤古蟾蜍則是偏紅色，黑眶蟾蜍則是偏黃色，黑眶蟾蜍眼睛周圍則會有一圈黑框，這也能夠當作是分辨蟾蜍種類的方法。

楊懿如強調，但有時蟾蜍會脫皮，一般民眾見到蟾蜍要分辨還是不容易，因此還是建議民眾若是發現疑似有海蟾蜍出沒，可以直接通報縣府或林務局等相關單位，避免錯殺無辜。

南投林管處指出，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，過去有許多國家當成防治甘蔗、香蕉等經濟害蟲的最佳利器，海蟾蜍體最大可達30公分以上，食量驚人會抓昆蟲、動物為食，甚至連狗飼料都吃，在台灣成體後幾乎沒有天敵，目前以發現地作為核心區域，向外擴展200公尺範圍，進行地毯式搜索並移除，也會持續在鄰近鄉鎮查察，來確認海蟾蜍實際擴散程度。