So many clips in circulation....but without any description/comment.... pic.twitter.com/899GvEtWKj — 🙉ιиνιѕιвℓє🙈мσик🙊 (@MonkInvisible) December 9, 2021

1架米（Mi）-17V5軍用直升機周三在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）墜毀，導致印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和妻子，還有11名武裝部隊成員喪生。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網9日報導，就在噩耗傳出後，據說是這架直升機墜毀瞬間的畫面在網上曝光。影片顯示，這架Mi-17V5飛近尼爾吉利斯縣（Nilgiris）時墜毀。印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）說，影片是由當地人傳出，但印度空軍尙未確定真偽。

不過，在推特（Twitter）上分享影片的記者說，警方消息人士向印度新聞網Quint證實，這錄影是真的。影片中有人說，「發生甚麼事了？它是墜落或墜毀了嗎？」另一個人則回答，「對啊！」

拉瓦特從蘇魯爾（Sulur）空軍基地起飛，原本準備要到威靈頓（Wellington），去向防務人員學院（Defence Services Staff College，DSSC）的學生和教職員發表演說。