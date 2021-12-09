指揮中心於台北車站成立疫苗接種站後，每天接種人潮都大排長龍，昨天共接種3238人次，自周日成立以來已打出8888劑，指揮中心發言人莊人祥表示，原先要在今天到期的疫苗，僅剩不到1000劑，不過12日到期的疫苗還剩2萬4000劑，21日還有15萬劑疫苗將屆效，呼籲民眾踴躍出門打疫苗。

莊人祥表示，昨天疫苗全國共打出16萬5804劑，其中莫德納打出1萬4317人次，對於外界關心的疫苗即期問題，莊人祥也說明，今天到期的還剩一批，不過只剩不到1000劑，12日到期的則還剩2萬4000劑，另有15萬劑將在21日到期。

莊人祥解釋，我國採購的莫德納疫苗其實原廠效期都滿長的，只是這些疫苗原先存放於零下20度的環境，而光是解凍就需要花兩天，解凍後就只剩28天能夠施打，因此各地方就要在28天內打完，才會有分批到期的狀況，並非疫苗一進來效期就這麼短。

他強調，9日跟12日到期的疫苗，應該都能在12日前打完，目前各縣市都在車站、賣場、夜診等政策下積極接種，至於21日到期的貨，雖然還有15萬，但都會循此模式使用，並會透過積極調度至各車站，讓打較多站使用即期疫苗，希望全數都能在21日前使用完畢。

莊人祥表示，目前已陸續在板橋車站、台北車站、台南、桃園等車站開設接種站，高雄車站還在評估中、台中因場地不適合，目前正另尋附近地點。