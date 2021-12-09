前MLB海盜韓國球星姜正浩在2019年離開球隊，他慘遭球隊釋出，其實他在海盜的這幾年表現還不錯，但鬧出罪該萬死的酒駕風波，而且還3度犯案，加上2016年女網友指控迷姦性侵，整個名聲降到谷底，最近據韓媒報導，住在美國德州的他接近放棄棒球。

這位球評如此評價姜正浩：「如大家所知的，他要重返棒壇的機會十分渺茫，棒球已完全遠離他了。」看來今年34歲的他恐怕要尋找新的工作，據傳他原本預計要重返韓國職棒培證英雄，但或許負面消息已讓他失去信心，他主動撤回了申請，而之後也沒有重返大聯盟。

姜正浩生涯從韓國職棒發跡，主要守備位置是游擊手，2006到2007年效力於現代獨角獸，還未打出身手，2008年轉往耐克森英雄(培證英雄前身)直到2014年，首年就繳出8轟、47分打點打擊率.271成績，接著生涯打擊率都未掉到.250以下，2014年更繳出40轟、117打點、打擊率.356的狂暴成績。

同年12月他以入札制度挑戰大聯盟得到合約，2015年正式登場，主要擔任三壘手，首年繳出15轟，打擊三圍.287/.355/.461，獲國聯新人王票選第三肯定，沒想到正要起飛的他在2016年於韓國酒駕肇事逃逸，雖之後還有回大聯盟，但身手慢慢下滑，不過生涯仍繳出平均.254的打擊率，只能說外務徹底害慘他。

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