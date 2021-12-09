大湖草莓目前結實累累。（謝明俊攝）

今年大湖草莓種植面積達450公頃。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌9日主持大湖草莓上市儀式。（謝明俊攝）

嘉義知名老楊方塊酥與大湖鄉農會合作首度推草莓方塊酥。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌親自體驗一下採果樂。（謝明俊攝）

2021年的苗栗縣大湖草莓，9日正式上市了！今年草莓的品質產量因受惠於良好天氣，比起去年要優良，目前最高牌價為每台斤450元，苗栗縣長徐耀昌主持開市儀式時表示，歡迎大家持五倍券來苗栗泰安泡湯、大湖買草莓，好吃又好玩。

據大湖鄉農會總幹事徐欽志表示，今年大湖地區種植草莓面積約有450公頃，中秋節後開始種植的第1期草莓，有延遲開花結果的狀況，比過去延後了10天至2個星期左右，但因延遲使得草莓植株的枝幹更為繁茂茁壯，加上今年中秋入冬以後的氣候穩定，日夜溫差大。因此，品質比起去年要好，盛產期預期在明年元旦至農曆年間。

由於大湖地區各莓農種植狀況不一，9日正式上市的草莓平均價為350至400元1台斤，品質最好的可以來到450元，大湖鄉農會強調，這個價格是由農會統一訂定，提供消費者參考。

由於草莓已成了苗栗縣最重要的農作產品代表，因此每年的上市儀式，苗栗縣長徐耀昌都會親自到場主持開園儀式，為接下來幾個月的草莓季揭開序幕。今年大湖鄉農會為了拓展草莓市場，更與嘉義知名老楊方塊酥合作，生產大湖草莓方塊酥，提供消費者更多選擇。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣大湖草莓是全國第一品牌，想到草莓就是大湖，目前正是五倍券消費加碼期間，苗栗縣政府加碼提供了1千萬元的獎品，歡迎全國各地民眾都來苗栗遊玩，到泰安泡美湯後，再到大湖買草莓，好吃又好玩。歡迎遊客把握12月的草莓盛產季節，揪團來大湖吃草莓、採草莓，可以規畫1至2日的小旅行，暢遊浪漫台3線、體驗雙國際慢城，感受「像極了愛情」的鮮甜湖莓。