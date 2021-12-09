家住新北永和的54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，更殘忍肢解棄屍水溝。據了解，符嫌初步供稱，是因不滿父親長期對母親家暴才痛下毒手。有知情人士透露，符父自安養院被接回後開始要錢，符男疑似怕家產被奪走，才起了殺機，但確切殺人動機仍待檢警釐清。

新北市永和區一處水溝8日上午發生一具無頭、無四肢的浮屍，遺體已腫脹、發黑。（民眾提供）

新北市永和區8日上午發現一具無頭、無四肢遺體，消防人員在現場執行遺體吊掛。（民眾提供）

檢警調查，符男於上月26日才把父親接回新北的住處，但28日便以枕頭悶死父親，伴屍多日才於本月6日將遺體扛上頂樓，用美工刀與鋸子把父親分屍，於7日凌晨棄屍於大排；而符男初步向警方供稱，是因不捨母親長期遭到父親家暴，檢警目前仍在積極偵訊釐清案情。

據了解，符男與妻子育有1女，雖分居但時常見面吃飯，而符母與符父均有嚴重的失智症，符男與母親同住永和，符父則定居在台中，每日有親戚會將其送往安養院。

此外，符母名下有2間房產，1間出租，家境算優渥，但符男卻行徑相當怪異，有4次竊盜前科，專偷衣物、食品等民生用品等。據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士透露，符父返家後就一直伸手要錢，疑似讓符男覺得將來可領到的遺產恐被瓜分，才痛下毒手。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。