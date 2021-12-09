六福村白髯翁面猴戴上中式官帽，變裝成為鰲拜，免費玩樂園。（六福村提供）

六福村主題遊樂園的年度活動耶誕節登場，六福村即日起至12月19日推出快閃活動，只要全身變裝成為東方耶誕老公公「鰲拜」，頭戴中式紅官帽，身穿中式官服或耶誕服裝，即可免費暢遊六福村。

六福村推出快閃企畫，只要變裝成為「鰲拜」，包含頭戴中式紅官帽，身穿中式官服或耶誕服裝，並搭配大白鬍子，混合中西文化特色，即可享有免費入園的優惠。

此外，5倍券優惠以一張面額1000元的五倍券，即可享2大1小或是1大2小入園優惠，邀請民眾體驗濃厚的耶誕節氣氛，詳情可至六福村官網、臉書粉絲專頁查詢。