智邦(2345)旗下鈺登宣布，與人工智慧(AI)技術公司Aprecomm合作，推出Wi-Fi人工智慧網路管理加值服務，將Aprecomm人工智慧Wi-Fi網路管理引擎VWE(Virtual Wireless ExpertVWE)整合至Edgecore Wi-Fi產品與雲端平台上，透過實時數據分析與人工智慧演算模型，提供自動化網路管理與布建指引，提升終端用戶的Wi-Fi網路使用體驗，讓企業投資導入的應用服務能夠產生最大效益。

鈺登副總經理劉升順表示，「用戶體驗」是未來Wi-Fi的決勝關鍵，也是鈺登Wi-Fi解決方案設計開發的核心精神，此次與Aprecomm的合作也是如此，Aprecomm開發的人工智慧Wi-Fi網路管理引擎的「QoE」指標，強調透過人工智慧演算模型找到Wi-Fi用戶體驗的真正痛點，並依QoE指標分析用戶體驗、預測裝置與網路的互動行為模式，進而自動化及時提供調整網路布建的指引，大幅提升Wi-Fi網路終端用戶的使用體驗。

以目前全球Wi-Fi網路布建規模發展趨勢來看，無所不在的Wi-Fi網路布建密度已然成為常態，透過Wi-Fi上網的裝置數量更持續成長，除了個人裝置外，更包括不同型態的物聯網裝置，都將利用Wi-Fi連上網際網路，Wi-Fi網路複雜程度較過去大幅增加，網路管理難度也隨之提升，衡量的指標不再只是網路傳輸是否正常，而在於終端用戶的體驗是否符合預期水準。

當Wi-Fi網路成為許多應用服務的基礎，如果Wi-Fi網路服務體驗不佳，將直接衝擊終端用戶使用應用服務的體驗與意願，由此所衍生的連鎖反應，絕對不是建置提供Wi-Fi網路與應用服務的企業商家樂見的狀況。

鈺登將Aprecomm所開發的VWE引擎整合至多款Wi-Fi AP路由器與雲端管理平台ecCLOUD上，企業用戶與網路服務供應商可在平台上直接點選啟用Aprecomm加值服務，VWE引擎將會藉由網路信道使用率、終端裝置數量、無線網路訊號值等數據，進一步分析終端裝置在網路中的不同行為反應軌跡，例如連線、漫遊、轉換、斷線等，透過人工智慧演算法模型，針對用戶體驗與行為分析預測，及時掌握個別用戶與整體網路運行狀況，特別是當終端用戶在使用某些特定應用服務產生體驗不佳的問題時，即可透過此項加值服務，快速發現問題、調整網路設定。

除了障礙排除以外，Aprecomm VWE服務更可以根據網路活動所產生的數據趨勢進行判斷，例如使用熱點區域與時間高峰的變化，通知網路管理者重新調整Wi-Fi網路熱點設置地點、升級擴充網路布建等。