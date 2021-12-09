CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠客戶下單恢復正常水準，2021年11月合併營收「雙升」至12.47億元、改寫歷史次高。公司預期第四季營收季減個位數百分比，對明年營運維持審慎樂觀，投顧法人看好同欣電明年穩健成長、且獲利動能優於營收。

同欣電11月自結合併營收創12.47億元次高，月增7.76％、年增11.7％。其中，影像產品5.99億元，月增7.98％、年增1.26％。陶瓷基板3.57億元，月增12.19％、年增達55.63％。混合模組2.43億元，月增11.32％年增7.12％，僅射頻（RF）模組0.48億元，月減達23.71％、年減6.09％。

累計同欣電前11月合併營收127.57億元、年增達40.61％，持續提前改寫年度新高。其中，影像產品64.48億元、年增達46.12％，陶瓷基板33.25億元、年增達64.75％，混合模組23.11億元、年增達22.55％，僅射頻（RF）模組6.03億元、年減4.59％。

受步入季節性淡季影響，同欣電預期第四季營收季減個位數百分比，毛利率拚持穩第三季新高水準。投顧法人預期同欣電第四季營收季減約6％、年增約10％，毛利率略降至35.2～36.1％，稅後淨利季減約20％、年增約50％，每股盈餘約4.1～4.2元。

展望2022年，同欣電維持審慎樂觀，預期營收將持續成長、以車用及RF業務動能最強。其中，車用CIS成長優於LED照明用陶瓷基板及微機電（MEMS）壓力感測器封裝，主因鏡頭畫素升級使iBGA封裝具優勢，且感測器內涵價值因電動車滲透率提高而增加。

雖然智慧型手機CIS重組（RW）業務因終端市場需求疲弱而能見度有限，但同欣電表示中國大陸客戶成長目標相當積極，並揭露持續爭取其他亞洲客戶訂單。而LED照明用陶瓷基板第四季動能可能因季節性淡季而趨緩，但公司預期價格壓力有限。

同欣電總經理呂紹萍指出，車用相關產品先前貢獻營收約40％、目前持續提升，今明2年均規畫擴增車用CIS產能30％。投顧法人預期，同欣電下半年車用相關貢獻估達40～45％，隨著產能擴充挹注，明年下半年貢獻可望突破50％。

投顧法人預期同欣電今年營收將成長36～37％，毛利率提升至33％，帶動稅後淨利躍升達90％，每股盈餘估逾15.4元，全數改寫新高。明年營收可望成長7～10％、毛利率續升至34～35％，帶動稅後淨利成長10～15％、每股盈餘可望突破17元。

同欣電今（9）日股價開高走低，終場下跌1.54％、收於288.5元，位於本益比歷史區間10～23倍的中低段。由於車用需求強勁且毛利率佳，營收貢獻上升配合產品組合優化，使獲利成長展望穩健，認為目前股價被低估，給予「買進」評等、目標價360元。