世界華人工商婦女企管協會推動《世華傳愛，全台電動護理床升級》計畫，贈給新竹縣100床，縣長楊文科9日致詞感謝時，暢談施政理念，意有所指的說他不像「有人」做3分講10分，用話術和不當言語在騙，一直騙到大家都受不了！強調做事都要「上合天意，下順民心！」讓台下的新竹市婦女界「心領神會」！

楊文科說，他上任後從未喊「沒錢」，做好十年財務發展計畫，提出「五支箭」和十大交通建設，都是為新竹縣未來30年發展做奠基，以有限經費辦有意義的活動，不像「有人」為了個人宣傳，花大錢辦個活動就燒掉！

楊文科並說，他做的都是很困難的事，像焚化爐採用BOO，讓縣府剩下5、60億，利用軍方13公頃土地規畫新竹縣生命紀念園區，推動AI智慧園區不賣土地，用設定地上權方式，廠商要付20億權利金，縣府每個月還可以收租金，上任迄今已還債118億！

楊文科以他參與竹科、中科及南科的經驗，讓他有機會帶領縣府團隊一起打拚，老人年金繼續發，國中小免費營養午餐持續做還加碼，要老中青幼統統都照顧，「還債做建設還享福利」，都是縣府團隊努力的成果。

楊文科坦言他施政沒有大力宣傳，但做3分就講3分，不會誇大說到10分，感謝很多愛心團體做縣府的後盾，捐贈必要物資默默行善，讓需要幫助的人，感受到社會處處有溫情。

世界華人工商婦女企管協會捐贈100個護理電動床給新竹縣，台北榮總新竹分院獲贈90個，該協會總會長陳阡蕙帶領團隊捐贈，北榮新竹分院院長彭家勛也深表感謝，指將能提升護理之家的醫療照顧品質。