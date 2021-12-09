立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案持續延燒，牽扯出一系列後續問題，資深媒體人黃創夏分析此案，認為高嘉瑜遭施暴，11月14日驗傷後應要通報；而11月24日林母告別式還有10幾位立委出席，「更詭異」。

黃創夏今（9日）在臉書發文表示，高嘉瑜11月14日驗傷，「但一般人家暴就需通報何況是立委？」他認為，若國安高層和總統府當時還不知情，這樣的情況更可怕；且直到11月24日，還有10幾位立委大陣仗去林母告別式？他直言，「更詭異」。

對於媒體披露黨政高層早知情高嘉瑜遭施暴一事，總統府發言人張惇涵2日表示，總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈，對於已進入偵辦中的司法案件，也不便多做評論。

張惇涵強調，實際狀況是，高嘉瑜於11月30日臉書證實相關訊息後，蔡英文總統即請總統府副祕書長李俊俋向高嘉瑜致上慰問與關切，並透過幕僚聯繫立法院，了解對委員人身安全的強化維護狀況。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113