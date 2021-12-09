疫情影響全球生產供應鏈遇瓶頸、能源短缺與原物料漲價，使通膨捲土重來，因應於此，凱基證券表示，2022年選股題材方向，較積極的投資人可留意疫後經濟復甦的成長題材，參與相關小型股、價值股及循環股在內的基金或ETF。

凱基證券預估，2022上半年暫時性通膨風險將逐漸降溫，然而勞動市場將在2022年底達到充分就業，繼之而起的循環性通膨將因工資增長而走高。

凱基證券指出，統計過去25年小型股、價值股及循環股在10年期債券殖利率上升的階段表現最佳，主要反應經濟復甦前景良好。而美聯準會（Fed）維持政策利率區間於0～0.25％不變，並開始減少購買美國公債及機構抵押貸款證券每月共150億美元，未來一段時間美國10年債殖利率上升的態勢基本上已確立，且略偏高的通膨對股市的影響也偏正面。

隨全球疫苗施打普及率上升和經濟重啟，2021年中因疫情影響表現不佳的零售、旅遊和航空類股，近期業績普遍升溫，尤其美國2021年10月零售銷售數據優於市場預期、以及相關公司財報轉佳，帶動近期景氣循環股轉強，包括非必需消費類股ETF和運輸類股ETF表現相對強勢，相關題材皆可擇機布局。

在擔心通膨及升息的不確定性影響市場下，凱基證券認為，投資人不妨將基礎建設基金或ETF納入投資組合中，因近期美國已通過1.2兆美元基礎建設法案，將在5年內投入包含道路、橋梁、鐵路、大眾運輸等基礎建設項目。將基礎建設投資納入資產組合，除了有助分散風險外，也可受惠基礎建設具備高股利、評價相對便宜，以及獲利前景改善等優勢，與傳統股債資產的相關性也較低，可作為投資組合中的防禦配置。

此外，美國基礎建設法案也將帶動建材相關原物料的需求，投資人可考慮將基本金屬或鋼鐵相關產業的基金或ETF加入資產的衛星部位中，積極參與美國此波大興土木的投資機會。