高雄市副市長林欽榮9日特地到獲得「高雄光電智慧建築標章」金獎的八卦國小進行頒證活動。（洪浩軒攝）

八卦國小光電風雨球場榮獲「高雄光電智慧建築標章」金獎。（洪浩軒攝）

八卦國小光電風雨球場榮獲「高雄光電智慧建築標章」金獎。（洪浩軒攝）

高市府為了配合國際能源轉型發展趨勢，並達成中央「2025年太陽光電20GW計畫」，成立「綠電推動專案小組」，目標高雄在6年內達到1GW光電設置量，今年截至11月底，共已備案1337件，高居全國第一，光電容量255MW也已經超越年度130MW目標的1.96倍。

高雄市副市長林欽榮9日特地到獲得「高雄光電智慧建築標章」金獎的八卦國小進行頒證活動，此次榮獲金獎的場域包括八卦國小光電風雨球場、統益機電小港新廠辦大樓、武廟公有零售市場、前峰子滯洪池等，另有銀獎9座及銅獎8座。

林欽榮表示，能源轉型是高雄未來的必經之途，尤其台積電先前宣布到高雄設廠後，再生能源更為重要，因此，市府全力推動綠能產業，以「創能」、「節能」及「儲能」為三大面向，將土地與建築物空間作最有效率的再生能源規畫與利用。

林欽榮指出，高市府成立綠電推動專案小組，目標從2021年到2026年要達1GW容量，分配下來平均每年至少要達130MW，而今年已經如期達標，且申請案件1337件位居全國之冠，截至11月底，容量已經高達255MW，超越原定目標的1.96倍。

林欽榮透露，除了綠電以外，市府針對再生水也已開始布局，因應日月光、台積電等科技大廠相繼進駐北高雄，市府已經請託營建署提前給予更多補助，分別運用在岡山橋頭汙水處理廠及將在楠梓擴建的再生水廠，務必達到高雄水電無缺的目標。

高市府工務局表示，為了落實政策能夠因地制宜、打造高雄陽光城市的形象並配合高雄氣候發揮在地建築特色，不僅積極推動屋頂型光電建築，也全面推展地面型及水面型光電設施，以創造更具再生能源土地利用效益的光電城市。

八卦國小校長莊明廣表示，校內約有1200位學生，南台灣的氣候又炎熱，要發展學生多元活動風雨球場格外重要，所以學校創建該光電風雨球場，可以說是創造三贏，不僅提升師生及社區使用率，學校也獲得太陽能發電回饋金，作為學校發展經費，同時也兼顧環保節能。