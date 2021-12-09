年終歲末到，又到了全球各大交響樂團演奏貝多芬第九號交響曲的季節，這部作品帶有和平的寓意，是貝多芬獻給全世界之作，本周五國家交響樂團（NSO）也將由指揮家馬寇爾帶領演出。

馬寇爾表示，「這首卓越的作品在告訴世界，我們都是手足，讓我們彼此放下成見，聯手為我們的未來貢獻，為人類的福祉促進和平，在這個時間點，演出這首作品，是我們對世界和平的嚮往與祈求。」馬寇爾表示，貝多芬在作品裡使用了詩人席勒的詩作《致歡樂》，其中最重要的一句話就是「四海之內皆兄弟」，希望藉著這信念讓世界變得更好。

馬寇爾表示，談到貝多芬第九號交響曲，世人總會聚焦在第四樂章，「我覺得從第一到第三樂章，就像人們在黑暗中努力奮鬥的過程，經過重重困難才抵達到第四樂章的美好未來。我也認為這首作品對台灣有著深厚意義，台灣亦是經歷諸多苦難、黑暗，才走到了今天的自由、平等和博愛的文化平權社會，所以此曲意義非凡。」

此外，在第九號交響曲前，馬寇爾也安排荀貝格的《平安賜福大地》，他表示，「這首合唱作品傳達了平安是一切的基礎。為了求得平安，需經過掙扎、屈服，而我認為這首作品與第九號交響曲是很漂亮的結合。希望大家能聽見這場音樂會欲傳達的珍貴意義。」演出將於12月10日在台北國家音樂廳登場。