大法官釋字807號解釋宣告勞動基準法49條第1項違憲，即日起失效，勞動部接連舉辦2場座談會，邀集專家學者、工商團體、工會團體等與會，但工鬥不滿會中資方要求廢除勞工集體協商權，今天赴勞動部抗議，呼籲應有進步修法。

據整理，目前台灣民眾黨、國民黨立委謝衣鳳、國民黨立委鄭麗文、民進黨立委林俊憲等4個版本皆提案修正把「女工」修正為「勞工」。

宜蘭縣產業總工會理事長胡勝己表示，如果勞動部有更好的版本就應提出，如果是更差的版本就應支持現行提案的進步版本，才能保護勞工夥伴，希望勞動部加速腳步、拿出立場。

桃園市產業總工會副理事長曲佳雲說，目前企業工會的普及率不到10％，一旦政府拿掉工會同意權，那意謂連僅剩不到10％企業的勞工恐怕也無法獲得妥善保護，呼籲勞動部應看到此問題，參考多位委員提及的進步修法，應該越修越好而不是越修越差。

勞動部則說，「勞動基準法」第49條第1項女工夜間工作規定違憲失效後之法律修正，本部已召開2場次座談會，徵詢各界意見，後續將通盤審慎考量。未來，修法方向朝不分性別，夜間工作權益保障，一視同仁、母性保護規範，絕對不打折、尊重個別勞工意願，但工會及勞資會議仍有一定角色。