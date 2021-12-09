4大公投即將於12月18日星期六舉辦，為紓解停車需求，台北市政府停管處9日表示，原本周日收費的路邊停車格，如西門商圈、光華商圈等觀光景點的周邊道路等仍維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費。

停管處指出，公民投票將於12月18日舉行投票，為維持北市觀光景點、商圈周邊停車秩序，原本周日收費路邊停車格，例如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點周邊道路等，配合各商圈營運時間，仍維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬周日收費路段。

停管處解釋，停管處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場）照常收費。此外，貨車裝卸貨格位及限時格位，仍依牌面上管制時段管制，不因不收費而改變，請民眾務必詳讀牌面管制時段，以免違規停車受罰。

停管處提醒，市民收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，若離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽停管處服務台（02-27269600）或至停管處網站查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。