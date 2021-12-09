蘋果每年推出的新品或產品更新，都吸引許多果粉關注，知名分析師郭明錤在最新的報告中，一口氣預測7款新品的動態，包括3款Apple Watch、2款iPhone SE、AirPods Pro及VR裝置等主力產品。

MacRumors報導，關於明年蘋果新品的傳聞，從郭明錤的報告就能看出一些端倪，他預計2022年下半年將推出三款Apple Watch手錶，包括Apple Watch Series 8、第二代 Apple Watch SE，及運動版Apple Watch，但郭明琪並未透露詳細的規格或細節。

此外，平價款的iPhone SE將有重大變革，郭明錤預測未來兩年內推兩款新機行，但明年上半年的版本會與現在的相似，維持Home鍵及4.7吋的小機身，但2023年的款式則會有比較大的改變，內存記憶體（RAM）將從3GB升級至4GB，並推出更大尺寸的螢幕。

不僅如此，郭明錤推估，蘋果將在明年第四季推出第二代AirPods Pro，設計可能會取消耳機握柄，與Beats Fit Pro耳機相似，此外，新晶片將改善音質與降躁表現，未來新款AirPods Pro可能會有健康追蹤的功能，像Apple Watch一樣提供健康數據。

郭明錤提及，蘋果內部將發展AR裝置列為長遠目標，內部已在開發第二代的AR裝置，預計2024年亮相，此前，郭明錤曾透露，蘋果首款AR裝置將在明年公開，而第二代的AR裝置，機身會更輕盈，且電池、處理器會更有效率。