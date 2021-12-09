美國輝瑞大藥廠執行長博爾拉今天說，初步研究顯示，COVID-19新變異株Omicron會降低輝瑞/BNT疫苗產生的保護性抗體量，民眾接種第4劑疫苗的時程，可能會比原先預期的早。

美國財經媒體CNBC報導，輝瑞（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech今早公布初步實驗室研究數據，顯示接種第3劑疫苗能有效對抗Omicron變異株；在預防感染Omicron上，打完兩劑所獲得的防護力將顯著下滑。但輝瑞表示，打完前兩劑還是能預防感染Omicron後引發重症。

博爾拉（Albert Bourla）指出，輝瑞進行的初步研究是根據由實驗室製造的合成Omicron變異株，因此需要更多針對真實病毒的試驗數據驗證。博爾拉說，真實世界的試驗結果將更準確，預計可在未來兩週內取得。

博爾拉告訴CNBC的「財經論壇」（Squawk Box）節目：「當我們看到真實世界數據時，將能判定第3劑疫苗能否防範Omicron，以及防護力能維持多久。關於後者，我想我們需要打第4劑。」

博爾拉先前預測，第4劑需在第3劑打完的12個月後施打。他說：「Omicron變異株出現後，我們現在必須靜待其變，因為我們取得的資訊有限。我們可能需要加快接種第4劑。」

博爾拉說，現在更重要的是，應在冬季推動接種第3劑。公共衛生官員擔憂COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例將攀升，因為民眾為了避寒將更常待在室內。

博爾拉說：「我相信第3劑可以提供很棒的防護力。他也說，輝瑞的口服抗病毒藥物Paxlovid等療法，在冬季將有助於預防住院與控制疫情。

博爾拉說，輝瑞與BioNTech可在2022年3月前，研發出專門針對Omicron的疫苗。他說，他預期未來還會出現新變異株，輝瑞持續密切關注是否需要調整疫苗。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1101209