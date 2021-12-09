網紅「FBI帥哥」鄧佳華宣布離開直播團隊，宣稱轉行當外送員，與前老闆連千毅撕破臉，如今又與情色平台TWAV簽約，以藝名「真田弦一華」正式進軍AV界，負責拍攝的導演「戲引子」圤智雨除了證實對戰女優為32F的女優孟若羽之外，更在臉書提出「正妹如何正確蹭鄧佳華爆紅？」引起網友們關注。

圤智雨以網紅推手角度解析「正妹如何正確蹭鄧佳華爆紅」，他強調「心不夠黑不要看」，接著表示很多YT都在蹭熱度，但此舉是在正常不過的事，像是雪碧選擇用較無害的手法，就是用評論方法獲得新聞點，一般正妹則是跟鄧佳華開直播或聊line搞曖昧，來增加曝光率，但通常沒有代表作而用此方式，通常最後會傷到自己。

圤智雨點出除了雪碧的反對文之外，還有兩種有用且會加分方式，一種就是「宜軒法」，適合用在有黑歷史並想洗白自己的人，甚至能耍心機請鄧佳華演場愛的火熱的戲碼，然後自己不回應冷處理，會讓外界看起來像被騷擾，女方不僅會獲得同情，關注度也會變高，趁機在短短一個月內推出自己的作品，這樣還不紅真的很難。

另外一種方法就是「酷炫法」，圤智雨表示邀請鄧佳華參演自己的惡搞YT，用荒唐劇情或橋段消費，曝光量高的前提下「得益者也是會回到邀請者身上」，或許有些人認為這種手段過於荒唐，但無疑會吸引到多數人目光，至於最後贏家則是媒體，一番精闢分析也引起網友議論。