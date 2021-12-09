台中第二選區立委補選聚焦「藻礁公投通過將造成中火增煤500萬噸」議題，顏寬恒下午開記者會，堅定捍衛家鄉空氣，強調「不可能用我們的健康來交換中火燃料」，並質疑電力缺口難道不能用再生能源？炮轟民進黨政府號稱2025年再生能源占比要20％，至今僅5.62％。

拒絕500噸燃煤！守護台中人的肺 顏寬恒最新說明

「用電缺口，要犧牲台中人的肺嗎？」顏寬恒今天邀請前中華民國醫師公會全國聯合會蔡明忠醫師召開記者會，受到肺癌所苦的受害者家屬住在龍井的林小姐也出席，並向媒體訴說自己及家人受到空汙的危害。

顏寬恒說，林靜儀10月30日在臉書貼文，指藻礁公投若通過，北台灣將出現137億度電力缺口，中火年增500萬噸燃煤量。10月30日林靜儀已宣布參選，她有醫師的專業，卻違反台中人民意，也不顧大家的感受，還威脅台中人要吞下這500萬噸的燃煤量，要台中人情何以堪？

出席記者會的肺癌受害者家屬林小姐，家就住在龍井，她表示，媽媽7年前發現罹癌，至今每兩周做1次化療，她的孩子4年前發現患癲癇，後來發現可能因空汙導致，自己在這2年也有嚴重的過敏，全家都身受其害，希望政府能夠苦民所苦，還給人民最基本的生存的要求。

前中華民國醫師聯合會秘書長蔡明忠醫師表示，他長期反對燃煤，中火燃煤造成的空汙、PM2.5非常嚴重，對呼吸道系統、甚至其他生理上的機能都會造成影響，所以只要任何政策要增加中火的燃煤，這是絕對不允許的。

「空汙對人體的影響，是長期累積的。」蔡明忠呼籲，政府用電政策應做正確選擇，當發生缺電，不應該加諸於台中第二選區。本身是彰化人的蔡明忠也說，只要在中火影響範圍內的鄉鎮，都會領到低劑量的癌症篩檢補助，只要中火不燒煤，何須這樣的癌症的篩檢補助。

顏寬恒說，他自己住在沙鹿，每天窗戶打開就是看到5根煙囪，每根煙囪代表2座機組，每座機組代表55萬千瓦的發電量。中火減煤、減排是共識，但對手沒對中火提出有效的改善措施，卻為反對藻礁公投，而威脅台中人要增加500萬噸的燃煤，來補足137億度的用電缺口。

「為何出現用電缺口就必須犧牲台中人的健康？」顏寬恒沉重呼籲民進黨政府檢視能源政策，是否出現問題，號稱2025年再生能源要達到20％，但至今僅占5.62％，如何能夠達標？