愛立信今(9)日公布最新《愛立信行動趨勢報告》，預測到2021年底，5G用戶將超過6.6億，這項數據進一步強化5G將成為史上部署速度最快的行動通訊技術的預測，5G用戶的迅速成長，主要受到大陸和北美的5G建設需求高於預期，以及5G裝置價格下降的部份影響。2021年第三季，全球5G用戶人數將增加9800萬，4G用戶人數將新增4800萬。到2021年底，預估5G網路的覆蓋範圍將超過20億人。

台灣愛立信新任總經理周大企表示，領先技術、良好網路表現和服務差異化是5G網路部署的關鍵策略。台灣市場的行動數據用量高於全球平均，5G網路品質在高負載的情況下仍在網路表現與使用者體驗上於區域評比中居於領先地位，顯示台灣5G發展進度居於全球前段班，具備帶動創新的領航者潛力。

5G有望在2027年成為主導全球的行動網路技術。根據最新預測，5G屆時將占全球行動用戶約50%、覆蓋約75%的全球人口，並承載全球62%的智慧手機流量。4G LTE網路的網路部署，是全球智慧手機用戶數在過去十年間新增55億的關鍵，並帶動供應商提供市場上超過2萬種不同4G裝置型號。愛立信報告發現，5G裝置的技術周期明顯提前，目前5G手機占全球手機市占率的23%，超越4G手機在同樣時間內所達成的8%。

愛立信指出，寬頻物聯網(4G/5G)已經超越2G及3G，成為全球物聯網應用比例最高的技術。愛立信預測，大規模物聯網的部署將在未來幾年內加速，使用案例涵蓋電子健康穿戴裝置、資產追蹤、環境監測、智慧電表和智慧製造追蹤與監控設備等。預計到2027年，大規模物聯網將占行動物聯網連線的51%。同時，無線固網接入(FWA)連結數預估將成長近三倍，從2021年底的8800萬到2027年成長到約2.3億。其中近半數是5G FWA連結，約為1.1億。

智慧手機用戶和影音內容觀看增加，帶動行動網路流量的指數型成長。2021年第三季，行動網路數據流量的年成長率維持在42%，每月流量總計達到約78 EB，包括FWA服務所產生的流量。這代表光是第三季所產生的行動數據流量，就超越了截至2016年底的流量總和。愛立信預測，到2027年底，行動網路總流量將可能達到每月370 EB。

台灣是世界上平均每位用戶的行動數據用量最高的市場之一。報告指出，每支智慧手機的每月全球平均用量，將在2021 年底達到 11.4 GB。而台灣在2018年市場推出網路吃到飽資費方案後平均數據用量開始增加，在2019年達到每月18GB，直到2021年已達每月26GB，是目前全球平均的兩倍以上。對行動服務的強勁需求，預估將持續推升台灣數據用量成長。