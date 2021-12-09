遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》將推出繁中版首場競速活動【雲水之試煉】於12月10日起至12月20日開放玩家挑戰排名戰！排名獎勵可獲得限定道具「普‧莉里耶的獎章」兌換各式獎勵，以及稀有裝備覺醒材料「★5星鐵鋼」，敬請把握！

《彈射世界》繁中版首場競速活動「雲水之試煉」一起挑戰排名戰！

《彈射世界》將於12月10日12:00至12月20日11:59，舉辦繁中版首場競速活動【雲水之試煉】玩家須單人挑戰全新BOSS「乙太獸」，依據討伐時間及分數為戰績，競爭全服排行榜！於「乙太獸」關卡，玩家擊敗特定敵人或給予一定程度傷害後，「乙太獸」將變化型態，所有狀態變化將被消除，且戰鬥時間限制增加。玩家將依據戰績獲得稱號，還有限定道具「普‧莉里耶的獎章」可兌換各式獎勵，瑪納、裝備、轉蛋券、稀有裝備覺醒材料「★5星鐵鋼」等排名獎勵，排名統計期間為12月20日12:00至12月23日11:59，最終結果則於12月23日12:00至12月27日11:59發表。

歡慶【雲水之試煉】即將登場，官方贈送繁中版玩家以下支援組合包：「雷之元素」*180、「飛電之元素」*150、「閃電之元素」*80、「霹雷之元素」*25，幫助玩家培養雷屬性隊伍，更有利戰鬥，贏得最佳戰績！

《彈射世界》贈送全員支援組合包

12月10日12:00至12月20日11:59【雷屬性精選轉蛋】同步登場。「★5牡丹」、★5「★5賽拉」、「★5巴拉克」、「★5梅緹斯」、「★5稻穗」、「★5卡莉歐斯托蘿」出現機率上升中！