Omicron病毒來襲，全球各大藥廠力拚新藥開發，盼能解除各國邊境防疫措施。AZ今天發布新聞稿表示，旗下開發的單株抗體藥物三期臨床試驗顯示，對高風險族群具顯著預防效果，目前已獲美國緊急授權使用，對此我國中央流行疫情指揮中心也正在評估引進，持續與廠商索取臨床資料。

指揮中心發言人莊人祥表示，對於AZ開發的新藥，目前都有跟廠商持續了解效果，都還在索取資料階段，內部也都在討論當中，至於另一款輝瑞新藥，目前也在評估購買，不過尚待廠商補交其他臨床資料。

AZ表示，該款長效單株抗體藥物，是目前唯一在美國取得授權、能夠預防新冠的抗體療法，採肌肉注射方式給予，主要試驗分析顯示，發展為有症狀感染之新冠的風險可降低77%，六個月分析後更降低為83%。

至於輝瑞官方所宣稱，Omicron病毒恐讓疫苗效力縮短，建議縮短第三劑、第四劑的接種間隔，醫療應變組副組長羅一鈞則回應，目前欠缺科學實證資料佐證，在沒有證據顯示Omicron病毒會讓疫苗效力縮短前，都要審慎評估，況且國內才剛開始接種第三劑，現在談到第四劑還太早。

不過對於許多專家建議的BNT與莫德納混打組合，莊人祥指出，目前已再向ACIP委員們敲定新一次會議時間，屆時將排入議程，請專家們討論是否要開放國人進行BNT混打莫德納的組合。