勞動部部長許銘春今天前往視察也呼籲，無論身份皆應盡速接種疫苗。（林良齊攝）

據疾管署統計，截至昨天共有9114人在台北車站完成接種，光昨天就有3238人完成接種，其中有6至7成為外國人，而且其中多數為移工，為了協助移工接種，勞動部連忙調派18名通譯協助，勞動部部長許銘春今天前往視察也呼籲，無論身份皆應盡速接種疫苗。

今年46歲來自越南的失聯移工說，來到台灣已經9年，今天沒有工作，特地來接種疫苗，本身攜帶過期的居留證、護照等證件，完成第一劑疫苗接種，擔心被逮嗎？他直說，「不會擔心」。

勞動部部長許銘春視察移工接種狀況並表示，勞動部每天都有通譯人員協助接種站的移工翻譯與文件填寫，不論身份應盡速完成疫苗施打做好防疫工作，勞動部也配合移民署專案，就算是失聯移工只要是接種疫苗，就「不通報、不查處、不收費、不管制」，只要持居留證、健保卡等填寫基本資料，即可施打，希望移工朋友出來完成疫苗接種，保護自己也保護他人健康。

許銘春提及，勞動部提供的1955有四國語言接聽，若移工接種完疫苗身體不適，也可向1955洽詢相關資訊。