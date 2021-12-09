台鐵台南永康車站9日下午2點50分傳出一起平交道死傷事故，一列北上莒光號車次，行經永康四維街平道時，突有一名30多歲男子闖入平交道，火車當場撞上男子，男子當場死亡，這起意外也造成南下、北上列車都受到延誤，受影響車站包括台南、大橋、永康，預計要到傍晚5點才會回復正常雙向行駛。目前事故原因仍待進一步調查釐清。

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