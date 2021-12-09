近年全球氣候變遷，極端氣候頻繁出現，高溫、寒害及豪雨都會影響農作物生長，尤其年底適逢芒果關鍵生長期，若因天災造成產量減少，對農民來說是一大損失。為了避免農民心血化為泡影，國泰產險芒果保險正開放投保至12月31日。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，為因應相關氣候現象，提供更完善保障，2021年度國泰產險芒果農作物保險延續去年承保內容，保障範圍不受地區限制，全台灣的農民都能投保災助連結型保險。不僅承保颱風、豪雨、寒害、高溫(焚風)及霪雨(註)等五項天然災害，且無須現地查勘，只要因前述天災受政府公告為現金救助之地區，保單立即啟動，給予保險金補償。

翁翠柳進一步指出，芒果農作物保險(政府災助連結型)」主要的承保期間為芒果成長期，即芒果開花期至當期果實成熟採收期止，在此期間內，若遇到颱風、豪雨、寒害、高溫(焚風)及霪雨等五大影響農作物的天災，且符合政府的「農業天然災害現金救助資格」時，僅需提供理賠申請書並附上該筆土地的政府核定災害通知書，即可依據政府核定的受害面積計算理賠金額，申請方便簡單，讓農民除了領取政府提供的現金救助，還能申請芒果保險理賠金，等於獲得了雙重保障，讓農民的損失程度降到最低。

國泰產險芒果保險共有三方案，若投保面積共1公頃，投保方案、二及三的保費分別是7440元、14880元、22320元，當芒果受到寒害或颱風損害，可獲得賠償金額90000元。由於政府保費補助-中央政府補助1/2（地方政府依各縣市公告為準），因此，農民只要自付費金額約3720元、7440及11160元。

國泰產險說，以今年保單理賠狀況來說，受年初高溫影響，以及8月西南氣流帶來的豪大雨影響，目前已陸續收到屏東縣、彰化縣、臺南市等地區的農民申請理賠，保單的理賠件數約為170多件，理賠金額合計已超過新台幣400萬元。