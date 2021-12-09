華新科（2492）公布11月營收，在合併日本雙信電機營收之下，單月營收重返3字頭，達31.93億元，月增11.8％，但年減8.4％，為今年以來排次第三低之單月營收。

華新科表示，自11月起，將雙信電機全球合併營收納入，伺服器、車用及工控等各項需求均保持穩定正向，11月合併營收達新台幣31.9億。

華新科技（不含佳邦、雙信）11月營收為24.7億，較10月增加 2.9％，與去年11月相比減少18.9％，累計營收較去年同期成長13.4％。