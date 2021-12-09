還在困擾過年伴手禮如何挑選、如何送才得宜嗎？農糧署9日揭曉2021年台灣好米禮盒選拔得獎名單，向國人推薦精選12款結合創新、美感外觀及美味兼具的台灣好米禮盒，其中富盛農經科技股份有限公司的「米多禮-藏金穗典藏米禮盒」、壽米屋企業有限公司的「小國寶」及霧峰區農會的「豐禾禮盒」奪得「金質獎」，頂級品質與精緻外觀，是年節送禮最體面的選擇！

農糧署表示，以往送禮最常見的是糖果餅乾，而米飯為逢年過節必備的主食，米禮盒非常適合作為年節餽贈禮品，目前已打入伴手禮、婚嫁、企業送禮、彌月禮及股東會等禮品市場，年產值約9億元，為因應禮贈品市場對產品品質及外觀美感之需求，舉辦台灣好米禮盒選拔活動，自全國各地募集到68款具產銷履歷、台灣優良農產品或有機農產品驗證，品質規格符合CNS一等包裝食米為主之禮盒商品。

經產官學界專家依產品設計、特色、實用性及商業價值等評分項目，嚴選出3款「金質獎」、2款「銀質獎」及5款「優選」得主，不論是品質規格、包裝特色、外型美學及創新，都頗具年輕化，不僅外觀吸睛，送禮更是體面大方，絕對是消費者年節送禮最實用的選擇。

農糧署指出，這屆台灣好米禮盒選拔「金質獎」，由富盛農經科技股份有限公司的「米多禮-藏金穗典藏米禮盒」、壽米屋企業有限公司的「小國寶」及霧峰區農會的豐禾禮盒」獲選，這三款米禮盒分別精選日系越光、高雄147號、臺南16號、台中194號、益全香米(台農71號)等特色稻米品種，搭配經典復古元素，呈現國產米優雅華美的視覺風貌；其中，「小國寶」以故宮國寶經典圖騰，象徵臺灣好米經典傳世的價值感，高貴大方；「米多禮-藏金穗典藏米禮盒」外盒採大紅設計加上燙金圖騰，喜氣不俗氣；「豐禾禮盒」嚴選聞名全臺的霧峰香米，搭配純米釀造的清酒，米香甘甜順口，其他獲選「銀質獎」、「優選」的精美禮盒亦各有特色，都是年節時期適合選購的好禮首選，送禮大方、自用實惠。

農糧署指出，針對這次參與選拔之米禮盒，同步舉辦為期20天的網路人氣票選活動，總投票數逾28萬票，在激烈競爭後由芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」、台中市大安區農會「金磚米典藏禮盒」、池上鄉農會「好稻禮雙入禮盒」獲選網路人氣獎，活動期間引發各地支持者號召好友投票，在部落格、Facebook、PTT及各大討論區成功掀起話題，動員規模媲美縣市長級選戰，並帶動品牌宣傳效益，產銷履歷品質掛保證的超人氣禮盒，可傳達真正的送禮初衷與送禮到人心的暖意。

農糧署表示，為提供國人更全面、更即時便利的購買管道，配合年節檔期，本次臺灣好米禮盒，鎖定不同消費族群，全面進軍誠品知味市集(29處門市)及POYA寶雅(30處門市)，計59處實體據點設置得獎專區，並同步於POYA Buy寶雅線上買、誠品線上及得獎禮盒廠商官網同步開賣。