儘管航空類股因Omicron式微表現不錯，但市場早盤還是偏向觀望，午盤過後空方勢力抬頭，日股因此跌幅擴大。9日日經指數收28725.47點，跌135.15點或0.47%。東證收1990.79點，跌11.45點或0.57%。

下周，日本央行與歐洲央行都要公布最新的利率政策，三井住友DS資產管理認為，市場現在正在觀察未來全球金融市場走向，因此日股偏觀望居多。而且，從長線角度來看，200日均線在28895.39點會有阻升現象，尤其現在日股在過去一周的漲幅已有4%。

東證指數中，金屬產品、紡織與機械類股偏弱。同時，汽車族群也因日產收跌2.25%以及本田收跌1.11%的影響走低。

不過，航空公司的股價表現相對亮眼，漲幅一度達1.71%。其中，全日空漲0.59%，日航也漲0.91%。

日經指數中，軟銀漲幅達1.06%，股價漲點一度最高。另外，電商樂天漲0.95%，調味料製造商龜甲萬更是大漲2.28%。