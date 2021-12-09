強信-KY(4560)11月合併營收為1.54億元，與上月持平，年成長9.52％；在稼動率滿載且訂單持續暢旺下，公司預期第四季營運表現可符合旺季水準，且在產品組合優化可望推升毛利率逐步上揚。此外，設備更新周期推升工業縫紉機廠客戶訂單能見度至少看到明年第二季，而成衣紡織廠的高稼動率生產，以及投入發展的自動化裝置產品，可望推升營運動能。

強信表示，包括刀具、針位組與自動裝置產品的訂單能見度持續拉長，目前已可看到明年第二季，其中來自工業縫紉機整機廠的訂單仍是主要的成長動能，公司今年上半年工業縫紉機整機廠客戶占整體營收比重達61.3％，相較去年同期的54.7％高出甚多，以金額來看，年增率更達60.8％，高於上半年整體營收的43.5％年增幅；此主要不只受惠全球服裝消費市場的明顯回溫，還因行業景氣循環開始進入上升周期所帶動。

由於老舊設備對生產效率有明顯影響，工業縫紉機行業每2～3年即會出現新一輪的設備更新周期，今年第三季在去年同期基期已拉高下，仍保有相當的增幅，顯示整體市場需求仍維持在高檔。強信表示，預期此波景氣上升周期可望拉長，主要由於受惠解封後歐美報復性消費刺激，全球服飾市場庫存去化迅速。

強信表示，第三季以來始終處於稼動率滿載情況，數月前公司已進行擴增生產線，預期新產能於明年即可挹注營收貢獻，而目前亦已感受貨櫃吃緊情況較為緩和，後續交貨可更順暢。