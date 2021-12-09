工業電腦廠樺漢(6414)公告2021年11月自結合併營收達100.53億元，較10月80億元成長25.66％、較去年同期77.55億元成長29.62％，首度突破百億、改寫歷史新高。累計前11月合併營收844.49億元，較去年同期738.39億元成長14.43％，提前改寫年度新高。

樺漢表示，受惠智聯網（AIoT）、5G、雲端等應用推動客戶需求維持良好成長動能，加上缺料問題逐漸紓緩、部分遞延訂單如預期順利出貨，使旗下品牌通路、系統整合及設計製造三大事業體營運規模穩健放大，帶動11月合併營收首度突破百億關卡。

樺漢董事長朱復銓先前法說時表示，目前缺料狀況逐季紓緩、訂單出貨狀況逐季向上，預期第四季營運有機會持穩高檔，帶動全年營收成長17～19％。若明年缺料狀況紓緩2～3成，目標營收突破千億元關卡、稅後淨利成長10～15％。

此外，樺漢積極結盟策略合作夥伴，宣布近期與金融業全球技術客戶NCR戰略合作，納入NCR的匈牙利布達佩斯工廠，結合樺漢服務並融合智聯網雲服務平台，將該廠建構為全球首座全方位「智慧化＋數位科技＋雲」升級雲工廠，實現「工業元宇宙」第一步。

樺漢表示，此戰略布局除可滿足NCR在歐洲的智慧金融和智慧零售客戶需求，也協助集團擴大歐洲業務發展，將提供智慧金融、智慧零售客戶完整雲軟硬整合平台解決方案，協助客戶打造全球獨特數位銀行與零售市場領導地位，並拉升樺漢集團市占率。

此外，樺漢結合Google Cloud共同協助翰成數位數位轉型升級，目前已將整體服務與數位內容的雲平台系統接軌Google Cloud雲端運行，正式將「商業元宇宙」領域落地，後續隨著直播內容傳遞流量增加，將為訂閱式服務新業務注入活水，精進未來整體獲利表現。

研掉機構TrendForce認為，元宇宙概念可滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等市場需求，智慧製造亦搭乘此風潮催動相關技術加速開發，全球市場規模至2025年可望突破5400億美元、2021～2025年複合成長率達15.35％，為相關供應鏈創造良好的拓展環境。

樺漢看好市場商機龐大，將事業版圖從「工業元宇宙」延伸到「商業元宇宙」，快馬加鞭整合「產業元宇宙」國際大聯盟，盼憑借技術業務領域互補優勢帶動「3＋3雲地整合服務」效益、共創多贏局面，以邁向IPC 3.0新紀元。