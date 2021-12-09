網紅鄧佳華將以藝名「真田弦一華」進軍成人界，合作女優為F罩杯台灣女優孟若羽，掀起廣大的熱議。負責拍攝的導演「戲引子」圤智雨今（9日）亮出鄧佳華的性病檢驗報告，確定有資格當男優，鄧佳華也在臉書表達喜悅。

圤智雨今在臉書表示，片商TWAV為了保護演員的安全，已於3日帶鄧佳華健康檢測，項目有愛滋、梅毒、梅毒螺旋體、皰疹、披衣菌、淋病，「今天體檢報告拿到手證明鄧佳華先生身體狀況健康，沒有性病，確定可以成為男優。」同時公開兩張照片，上面是鄧佳華體檢報告細項，證明沒有異常。

鄧佳華隨後在臉書轉PO相關新聞連結，表示在TWAV製片的陪伴下完成體檢，結果出爐一切正常，開心大呼：「可以跟AV女優開開心心的一起去工作囉～」，縮圖照片中能看到他拿著兩份報告，笑到露出招牌門牙。

消息傳出後，網友忍不住開酸：「鑑定：台灣AV界產業已經開始往下坡了」、「處男當然沒性病啊」、「希望女優別被咬傷」、「女優的費用大概是天價才請得動」，不過也有人認為鄧佳華確實一步步圓夢，不需要這樣諷刺。

據悉，鄧佳華的合作女優孟若羽臉蛋甜美，有「暗黑版楊丞琳」的稱號，158公分的嬌小身材卻有不科學的F級罩杯，胸前刺著大面積紋身，識別度相當高，有眼尖網友發現她曾拍攝米砂監製的AV作品《鮑魚遊戲》，飾演劇中的女選手，多人混戰的畫面令人印象深刻。