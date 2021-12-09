新竹一名42歲男性工程師，因忙碌未能治療反覆的血尿問題，直到腰痠到無法開會才直奔急診，發現雙側腎結石。另名茹素的40歲女性為了增加食物味道而重鹹、用飲料代替水，也因腹痛掛急診，發現具有腎結石，東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥提醒，結石拖延不治療恐愈來愈大顆，建議患者須調整飲食、多喝水、少憋尿。

黃賢祥指出，該名工程師在公司做健康檢查時，已經發現反覆的血尿問題，但因工作因素而拖延治療，直到雙側腎結石引發疼痛才就醫。而40歲的女性則有腎結石的病史，長期到藥局拿藥吃，拖到結石已經大到引發劇烈疼痛，且掉下來卡在輸尿管，發生腎臟發炎、腹痛，才趕快急診。

黃賢祥表示，2名患者均在了解經濟狀況後，評估符合健保給付，立即安排使用德國進口的「新一代體外震波碎石機」，震碎結石解決疼痛問題。黃賢祥也說，臨床上常有類似案例，如因茹素增加調味料而重鹹，或是用飲料替代水，甚至應酬多而攝取過多肉類，發生鹽分多而水分不足的狀況。

黃賢祥提醒，結石拖延不治療，恐因發炎而愈來愈大顆，使用「新一代體外震波碎石機」可精準、快速碎石，門診40分鐘即可治療，也省去麻醉、住院等時間，結石震碎後，可隨尿液自然排出，術後隔日即恢復正常生活。

黃賢祥也呼籲，具有結石經歷的患者，應注意調整飲食習慣，尿酸偏高、痛風、肥胖、三高患者，或是久坐、久站者，也會增加結石風險，為了避免成為結石製造機，應多喝水、少憋尿、健康飲食，預防結石，有結石病史也應半年回診追蹤。