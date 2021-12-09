新北市長侯友宜對四大公投未明確表態，被質疑是為2024，新北市長侯友宜9日出席活動受訪表示，他從事公職41年，永遠以國家人民利益為最大優先，黨、派與個人都不重要，最重要透過專業、理性與科學，好好跟民眾說清楚，最後尊重人民選擇，這就是態度也是價值。

侯友宜說，他願意為國家、為人民犧牲奉獻，這些熱情來自價值堅持，用清晰方式告訴民眾，如何守住人民健康、國家安定、讓產業後續發展，是他個人該盡義務跟責任。

至於侯友宜上午曾說會用行動證明，是否代表會參加秋鬥或是夜宿，侯友宜說，每個人都有自己角色與對價值的看法。他今天中午到板橋國小看營養午餐狀況時就表示，在去年就說過萊豬不能進來，更重要孩子健康一定要守得住，檢驗過程使用食材都要經得起考驗。

侯友宜說，會用行動來表示，相信每個人角色扮演都不一樣，大家一起努力關心人民健康、國家安定以及未來產業發展。