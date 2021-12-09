台東縣政府教育處舉辦全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，豐榮國小合唱團拿下3項冠軍。（蔡旻妤攝）

台東縣政府教育處舉辦全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，豐榮國小合唱團拿下3項冠軍。（蔡旻妤攝）

台東縣政府教育處舉辦全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，豐榮國小合唱團拿下3項冠軍。（蔡旻妤攝）

台東縣政府教育處舉辦全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，豐榮國小合唱團拿下3項冠軍。（豐榮國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣豐榮國小阿卡貝拉練習影片

為了提供孩子音樂演出舞台，台東縣政府教育處9日在藝文中心演藝廳辦理全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽；其中豐榮國小融合舞台劇元素，搭配音樂節奏與歌詞，勇奪閩南語、東南亞語及阿卡貝拉第1名，進軍全國。指導老師孫于婷除了課餘更利用假日帶學生練唱；校長毛慧莉感謝孫于婷無私付出，讓孩子愛上音樂，其中更有學生無時無刻都在練習「練到我阿公都會唱了」。

兩位小舞者在台上牽手跳起雙人探戈，步伐果斷有力，《Ayo mama》一曲象徵年輕男女純真的愛情，歌詞為女兒向母親訴說，情竇初開時被男生親吻了一下，請媽媽不要生氣。學生羅温嘉文表示，雙人舞的默契很難培養，但從練習到上台，「我從來沒有踩到對方過」，最困難的是，對視的時候不能笑出來。

三年級學生吳佳楨首度上台，她坦言同時兼顧演出及唱歌相當緊張，直到唱完第1首才逐漸放鬆，所幸在校練習時都有錄製影片，回家我會看著全身鏡加緊練習，「我阿公聽到都會唱了，阿公說他很喜歡《ABC狗咬豬》的旋律」。

飾演廚師的張詩婷說，由於賽程延宕，大家都還沒吃午餐，配合曲目《食飽吂》她發揮創意，先是打斷指揮詢問「吃飽沒、想吃什麼？」，再問台下觀眾要吃什麼？由於全場人員都正在挨餓中，相當應景。

然而，阿卡貝拉比賽時卻出了小插曲，麥克風沒有聲音，主唱高梁子棋以眼神向老師求助，老師示意詢問是否確定打開麥克風，最後學生仍將兩首歌曲敬業唱完。

孫于婷開心表示，「這是我們頭一次拿到這麼好的成績」，豐榮國小報名4項其中3項奪冠，公布成績後，學生吳易庭還對她說「三冠！爽爽的」，讓她笑翻了。她在徵選時透過簡單發音考試，了解學生音色和音準是否適合合唱團，訓練過程中難免走音，因此「多聽、多練」才能讓學生清楚該聲部的旋律，也在基本練習時加入音程訓練，提升學生耳朵敏銳度，進而享受和聲之美。

毛慧莉感動表示，看了學生表演直起雞皮疙瘩，不在乎學生是否得到好成績，而是希望學生藉由舞台充滿自信，她感謝孫于婷無私付出並表示，孫于婷像是蒲公英，把熱愛音樂的種子灑向學校，因此得到評語「看見喜歡音樂的幼苗在這個學校遍地開花」。