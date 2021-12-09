瑞士洛桑管理學院(IMD)發布最新「2021年IMD世界人才排名報告」(IMD World Talent Ranking 2021)，在64個受評比經濟體，我國排名第16名，較去年進步4名，為近10年以來最佳表現。

國發會表示，這次評比台灣在「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」三大類指標排名均較去年進步，分別上升5、4及6名，顯示我國在COVID-19疫情衝擊中，積極維持勞動市場穩定，持續培育國內人才，並強化力道吸引海外人才，以及醫療衛生體系實力良好，相關政策因應疫情及經濟變動得宜，

不過，國發會認為，在婦女勞動參與率、 人才外流以及外籍技術人員吸引力上，我國排名42、35、38名，屬於弱勢項目，還有進步空間。

在亞洲地區，我國排名保持第3名，僅次於香港(第11名)、新加坡(第12名)，優於韓國(第34名)、中國大陸(第36名)及日本(第39名)。