房價近年來不斷攀升，存款沒有千萬元買不起台北的房子，因此有些人開始思考住貨櫃屋的可能性，就有網友近日在臉書社團貼中一篇售屋文，7坪大的貨櫃屋位在新北八里，從內到外都走極簡設計，有大理石牆面、高級浴室，跟豪宅一樣，價錢只要49.5萬元，讓網友興奮喊「雙北置產不再是夢」。

一名網友在網路上貼出售屋文，是位在新北八里7坪大的貨櫃屋。(翻攝自 臉書「大台北租屋網 房東盡量PO」)

這名網友日前在臉書社團「大台北租屋網 房東盡量PO」發文表示，「高房價時代，創造底價豪宅」，並貼出7坪大的貨櫃屋內部與外部的照片，從照片可見貨櫃屋4個角固定在地上，屋子底下有管線，外牆為人造石材質，看起來和一般大樓一樣，質感很好。

PO文的網友表示，這間貨櫃屋只要49.5萬元，買了之後能請吊車在到自己的土地上。(翻攝自 臉書「大台北租屋網 房東盡量PO」)

最驚人的是內部裝潢，走的是豪宅風格，有大理石紋的牆面及地板，以灰色調為主，浴廁設備則是白色及黑色，像飯店一樣高級，其他地方的牆壁、地面、電燈也都先做好，該基本款貨櫃屋一共7坪大，售價49.5萬。

原PO解釋，這間房是叫做「鋼骨結構H重型鋼構屋」，與貨櫃屋不同，坪數大且結構更穩固，還包含水電管線，買了之後可請吊車把房子搬到自家土地，或租來的空地。

文一PO出已經有超過500則分享，許多網友看到紛紛留言：「移動式豪宅」、「是不是該買了，跟學貸比根本小錢」、「可找自己喜歡或適合的地，只要有兩個停車位大即可，租一年成本也不高」，但也有人表示，房子從來都不是建物問題，「土地呢？這個放在大安區才是奢侈品」、「花近50萬買這一塊大水泥，所以是要放哪裡」。