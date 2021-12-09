新北市長侯友宜今（9日）前往板橋國小關心學童營養午餐狀況。（新北市教育局提供）

新北市長侯友宜今（9日）前往板橋國小關心學童營養午餐狀況。（新北市教育局提供）

新北市長侯友宜今（9日）前往板橋國小關心學童營養午餐狀況，確認學校堅守防萊作為，午餐一律使用國產豬肉，強調守護食安是市長的責任，絕對不能讓危害健康安全的萊豬進入校園，充分表達捍衛孩子食安的決心。

侯友宜表示，自去年政府宣布放寬肉品進口標準後，新北市率全國之先將豬肉萊克多巴胺「零檢出」納入學校午餐契約並祭出嚴厲罰則，嚴格把關學校午餐食材來源及安全，辦理市府跨局處聯合稽查及安排學校人員到團膳廠區監廚，加強抽驗肉品來源追溯及原產地標示，嚴禁萊豬滲入校園危害師生健康。

教育局要求學校午餐落實防萊三步驟「1看、2驗、3公告」，驗收人員看清產品標章及原產地，搭配廠商自主送驗，並主動告示肉品產地、菜單及食材登錄。自立廚房學校加強肉品標章、來源及外包裝產地等驗收步驟，更統一採購萊克多巴胺快速檢驗試劑發放給所有自立廚房學校，建立完整自主檢驗機制，並要求各校每月至少檢測2次，定期將檢驗結果回報，作為把關午餐食材安全的措施之一。

現場由板橋國小校長華志仁解說快篩試劑檢驗原理及正確操作方式，侯友宜親自操作，用滴管將解凍過的生血水滴入快篩片之樣品收集區，靜置約5至10分鐘待試劑呈色後，隨即出現2條線結果，表示肉品不含萊克多巴胺。

侯友宜強調，萊豬有危害人體健康安全之虞，絕對不能進入校園，市府團隊對於防堵萊豬不遺餘力，除各局處依權責進行輔導稽查外，更整合跨局處行政量能成立「食安聯合稽查小組」，加強境內豬肉原料來源稽核與抽驗，不符規定者將依法處辦，確保新北學生安心食用國產豬，守護孩子健康。