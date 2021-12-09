遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，繼9月30日開放「伊芙4支線．Code:Antithese」今(09)日迎接第三位全新轉職，天才魔法少女「愛莎4支線．萬靈賢者」，愛莎是《艾爾之光》經典角色之一，第4支線劇情將帶領玩家一同揭密，愛莎與賢者之石成為一體獲得永生力量的轉折！歡慶經典角色迎接全新轉職，官方推出三大活動讓玩家取得多重支援道具，立即登入遊戲搶先體驗！

《艾爾之光》天才魔法少女愛莎4支線《萬靈賢者》12/09上線

超越魔法侷限，抵達鍊金術真理的永恆不滅者！愛莎4支線《萬靈賢者》12/09上線！

《艾爾之光》經典角色愛莎4支線《萬靈賢者》於12月09日開放，玩家將隨著角色劇情，觀看愛莎一轉「鍊金學士」、二轉「真理術士」、到最終型態三轉「萬靈賢者」的成長歷程，愛莎4支線可獲得「賦靈錄效果」消耗道具冷卻時間減少最高30%！

《艾爾之光》經典角色愛莎

歡慶改版，官方推出三大活動，以下活動詳情內容，請以官方公告為準。

※與愛莎一同探究無盡知識活動

12月09日至12月23日，活動期間與愛莎組隊，一起完成「探究無盡知識」多項任務、清除適當等級副本，可蒐集「(科保)不滅的象徵」兌換：「(露莉爾)噗魯的腳印選擇箱」*1、「(露莉爾)魂靈痕跡回收券」*1、「(露莉爾)賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「(露莉爾)背包擴充券」各欄位1個，等豐富獎勵。

※愛莎4支線更新紀念活動

12月09日至12月16日，活動期間內累計在線時間達30分鐘，即可獲得「(科保)角色欄擴張券」*1。

※抵達鍊金術真理的不滅者

12月09日至12月23日，活動期間內創建愛莎第4支線角色，進行第4支線指定連續任務，可獲得各種豐富道具：

(1) 達成愛莎4支線1轉，可獲得「(阿利爾)提煉的恢復藥水」*30、「(阿利爾)銀河派對．機械耳麥(15天)」*1

(2) 達成愛莎4支線2轉，可獲得「(阿利爾)坐騎化石藥丸」*30、「(阿利爾)最高級魔法石」*30

(3) 清除班德或哈梅爾地區副本3次，可獲得「(阿利爾)銀河派對．極光星光(15天)」*1、「(阿利爾)最高級魔法石」*30。

(4) 達成愛莎4支線超越，獲得「(阿利爾)秘密副本出入許可證」*30、「(阿利爾)銀河派對．糖果玻璃珠(15天)」*1。

(5) 達到愛莎4支線99等級，獲得「(阿利爾)賢者的魔法石」*30、「(阿利爾)鬥志藥水」*10、「(阿利爾)艾利亞諾德守護邀請函」*30。