有些人天性高調，不屑隱藏自己的實力和優勢，自然不會有人低估，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，有實力卻不愛張揚，看似溫柔可愛，但其實他們並不如表面那麼簡單，反倒是深不可測，黑化起來比狐狸還要狡猾。

雙魚座：

雙魚座在眾人面前總是一副人畜無害的樣子，尤其是楚楚可憐的模樣，讓許多異性忍不住靠近，但其實他們很多時候總是心口不一，就算心裡有什麼不滿，也不會輕易表現出來。不過雙魚座本性還算是十分純良的，他們不屑損害別人來成就自己的利益，除非他們徹底黑化，那麼眾人才會發現一直以來總是低估了雙魚座，真正的他們並不如表面單純可愛，而是像狐狸一樣狡猾的陰謀家。

巨蟹座：

巨蟹座在沒有黑化之前確實比較善良，也沒有什麼攻擊性，所以很容易被人低估，加上巨蟹座缺乏安全感，為了得到更多人的喜歡，會刻意與人為善，看起來和誰都交好，但其實這只是他們的一種生存方式而已。一旦巨蟹座黑化後，就會開始懷疑人生，並且發生翻天覆地的改變，外界無法窺探他們的內心世界有多狡猾複雜，更不會給別人留下可乘之機。

金牛座：

金牛座平時總是一副毫無心機的樣子，但其實表面不動聲色的他們，懂得偽裝和隱藏自己，不容易輕信任何人，處處都在提防，外界總是摸不透他們的想法。這樣的金牛座對許多事情都保持非常犀利的看法，如果有人敢挑釁他們，金牛座的人不但不會默默忍受，壞脾氣爆發起來誰來說情也沒用。