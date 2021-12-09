大陸股市上揚，上證指數9日高收1％，連升3日，兩市成交合計增近15％至人民幣（下同）1.26兆元。
香港信報報導，上證指數開盤後升幅擴大，高見3688點，升50點，漲幅為1.4％，全日收報3673點，升35點，漲幅為0.98％，成交額為5685.29億元。
深成指最多跌7點，跌幅為0.05％，低見14957點，其後止跌回升，高見15193點，升229點，漲幅為1.53％，全日收報15147點，升183點，漲幅為1.23％，成交額為6955.03億元。
滬深300指數報5078點，升82點，漲幅為1.66％，創業板指數報3459點，升34點，漲幅為1.01％。
各類股個別發展，金融、水泥、房地產股升逾1％，石油、鋼鐵、電力股靠穩，煤炭、有色金屬股偏軟。
大陸統計局公布，11月消費者物價指數（CPI）年增2.3％，低於預期，生產者物價指數（PPI）升12.9％，高於預期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。