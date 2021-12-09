「高雄捷運系統岡山路竹延伸線機電系統工程」統包招標，由新加坡科技電子公司與韓國現代樂鐵公司共組的團隊得標，並在9日簽約，RK1到RK8預計2027年全線通車，屆時，將串連南科高雄園區和本洲工業區產業聚落，同時，在施工過程，同步辦理捷運場站開發，提供4萬戶合宜住宅，滿足產業人口住的需求。

高雄捷運紅線目前終點站位於南岡山站(R24站)，岡山路竹延伸線將繼續往北，銜接台鐵岡山車站(RK1)，並續行經岡山農工(RK2)、本洲產業園區(RK3)、南科高雄園區(RK4)、高苑科技大學(RK5)、南路竹(RK6)、路竹(RK7)，止於台鐵大湖車站附近(RK8)，全長約13.08公里，其中，RK6尾軌至RK8共3.87公里，為後續擴充路段。

「高雄捷運系統岡山路竹延伸線機電系統工程」統包招商，最後由新加坡科技電子公司與韓國現代樂鐵公司共組的團隊得標，9日下午與高雄市政府簽約。

高雄副市長林欽榮表示，這是一個跨國合作的案例，除了新加坡科技電子公司與韓國現代樂鐵公司，也有德國西門子、和國內廠商共同參與。

他說，全案預定2022年動工，預計2024年中，先階段通車到岡山車站(RK1)，預估2027年全線通車，至於土木工程部份，目前正招標公告中。

林欽榮指出，推動捷運建設除了期程，還要特別注意工安及敦親睦鄰，此外，由於台積電進駐高雄之後，相關的700家到800家的供應鏈企業，也會群聚，他預估，至少會有4萬戶的住宅需求。

因此，高市府對捷運沿線聯合開發也相當重視，在路竹延伸線工程進行的同時，也將積極推動沿線的場站聯合開發工作，結合民間資源，共同投資地方，繁榮地方經濟發展，在2027年之前，興建4萬戶合宜住宅，滿足企業員工的居住需求。

得標廠商新加坡科技電子公司總裁趙文良，特別透過預錄影片表示，新加坡科技電子公司對高雄有相當程度的了解，早在2002年就已承攬高雄捷運紅線和橘線相關機電系統的建設工程，此次也將由團隊成員的韓國現代樂鐵公司，負責電聯車、德國西門子公司負責訊號系統等，相信一定可以如期如質完工。

高雄捷運局長吳義隆表示，未來捷運局將責成統包商團隊，秉持一貫專業精神與態度，以功能、品質、安全為基礎，展現高度執行力，將最好的捷運建設帶給高雄，共同為高雄的發展努力，使岡山路竹延伸線機電系統的統包工程，能夠如期如質完工，提供便捷舒適的大眾運輸服務。