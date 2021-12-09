「阿堂鹹粥」上月17日宣布漲價，魚皮和魚肚粥一口氣從180元調漲到200元，引發網友不滿。財經網美胡采蘋好奇問及，「在台北有什麼小吃店或餐飲店，有像阿堂鹹粥這樣地位的嗎？」網友也一一點名，包括阜杭豆漿、林東芳牛肉麵、永康街芒果冰等名店。

胡采蘋昨（8）日於個人臉書粉專《Emmy追劇時間》表示，阿堂鹹粥漲價引發不少話題，她好奇問，「在台北有什麼小吃店或餐廳，有像阿堂鹹粥這樣的地位，讓大家還可以當作一件正經事討論？」

胡采蘋認為，萬華的「兩喜號」、長安東路的「茂園餐廳」，及八德路上的「阿才的店」才能和「阿堂鹹粥」一起比較，「不知道鬍鬚張算不算？」

不少網友看了她的疑問後，紛紛留言，「阜杭豆漿，吃到他從沒發票，到開發票然後變電子發票，豆漿從一杯20元變30元」、「林東芳牛肉麵啦」、「中正區的金峰滷肉飯」、「之前媒體上吵最兇的是鬍鬚張呀」、「永康街芒果冰以前要漲價都會上新聞啊」、「君悅排骨每年都漲怎麼都沒人說」。

留言中其他人也丟出名單，「阿宗麵線」、「南蠻堂蛋糕」、「金春發」、「阿圖麻油雞」、「金仙蝦捲飯」、「梁記雞肉飯」、「臺一牛奶大王」、「西門町美觀園」、「龍都酒樓」、「武昌排骨大王」、「西門町老天祿滷味」、「驥園雞湯」、「明福臺菜」、「大同區的老牌張豬腳」、「阿城鵝肉」、「圓環邊蚵仔煎」、「昌吉街鰻魚湯」、「吳抄手」。