Faye詹雯婷堪稱「回憶殺女聲」，將獨厚桃園跨年，重現金曲〈Lydia〉。（年代提供）

Faye詹雯婷將帶著全新創作歌曲〈詠愛〉獨家站上桃園跨年舞台獻唱，這也是她睽違已久，首次公開演唱新歌，給足粉絲驚喜。除了新歌，身為偶像劇《鬥魚》主題曲主唱，詹雯婷也會用充滿爆發力的嗓音演唱〈Lydia〉、〈月牙灣〉，將帶民眾重溫美好青春。

她去年因忙於專輯配唱，沒參與跨年盛會，今年終於能到桃園演出，而且是新專輯發行後首次公開獻唱，表示能用歌聲帶給大家歡樂，是一件很幸福的事，唯獨擔心天氣太冷，除了許願希望疫情早日平息，也邀大家到桃園跨年，聽她的新歌〈詠愛〉的首次演出。

她為將推出第2張全創作專輯，晉身為專輯製作統籌，經歷無數自我懷疑的撞牆期，透露2021年身心靈很壓抑，身體也出狀況，壓力大到快瘋掉：「一開始很不知所措，但疫情工作減少後，反而有時間把專輯做完，身體狀況也慢慢恢復，有從恐慌中找到方向了。」

對於身為偶像劇《鬥魚》金曲〈Lydia〉主唱，詹雯婷曾說這首歌意義重大，是自己歌聲被聽見的第一首歌，雖然已退出樂團，但在眾多粉絲、網友心中，〈Lydia〉的主唱無可取代，這次也將在桃園跨年重現經典。她說私下很喜歡追劇，追劇時會特別注意主題曲有沒有符合劇的精神，認為戲劇與音樂息息相關。

桃園跨年目前已公布的演出卡司包括李玖哲、艾怡良、熊仔、吳卓源、李玉璽、王識賢、Faye詹雯婷等。主持棒由鍍金主持人黃子佼與美麗新星宇珊接下。