看準大台中剛性需求持續升溫，永慶房產集團旗下全新加盟品牌永義房屋，繼中台灣第一家店－永義房屋豐原豐勢鑫旺加盟店9月開幕後，永義房屋經貿中清捷運加盟店、永義房屋南屯豐樂捷運加盟店接連開幕，期盼以別具一格的「人機合體」品牌特色，集團完善聯賣運作，擴大在地服務效能，造福消費者！

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2021嚴峻疫情衝擊各行各業，永慶房產集團卻逆勢成長！更推出全新加盟品牌永義房屋，以高效率、精準且專業的房仲服務，搭配創新科技、深度聯賣等充沛資源，滿足更多消費者對於不動產買賣的需求。自今年7月上市，每月都有永義加盟店開幕，2022年全台開出100店的目標，可望提前達標。

永慶不動產暨永義房屋中區經管會會長陳贊升指出，新品牌永義房屋上市，延伸了永慶「先誠實再成交」的服務信念，讓全台消費者多了一個誠實房仲品牌可選擇。有巢氏房屋中區經管會會長范益彰則說，永慶集團對於科技投資向來不手軟，看好永義房屋的人機合體特色，將有助於提升服務效率，惠及更多客戶。台慶不動產中區經管會會長李凱莉提及，永慶30多年來總是走在業界最前端，有加盟總部的專業扶持，經營續航力更持久，相信永義站在巨人的肩膀上，必定能掀起一波波拓店風潮。

永義房屋經貿中清捷運加盟店期許以「人機合體」的科技力，帶來房仲服務新氣象。(圖/永慶房產集團提供)

永義房屋挾集團資源 插旗台中市場、績效大放異彩

永義房屋經貿中清捷運加盟店店東吳癸森在太平洋房屋服務長達23年，最高做到直營店的區主管。因為想回家鄉台中發展，選擇在永慶加盟體系中創業，陸續成立2間永慶不動產加盟店，親眼見證集團投入大量資源、不斷創新系統工具，協助第一線經紀人作業更有效率。因此，當新品牌永義房屋上市時，二話不說就決定加盟，讓團隊中如潘光益、塗千慧有機會成為店長，其他年輕同仁有寬廣的事業舞台，更預約明年再展新店。吳癸森期許串聯旗下4家加盟店，為大台中客戶提供即時且專業的房仲服務。

訴求「人機合體」的永義房屋，配備與永慶不動產同等級的系統平台，擁有強大競爭力，吳癸森店東直言「加盟永義房屋絕對不是從零開始！」有直營經驗作後盾，集團物件量、消費者口碑都是業界第一，加上「共享成長」的企業文化、房仲界唯一成功運作的四品牌深度聯賣，使每家加盟店願意與友店共同成長，形成向上提升的力量。

永義房屋南屯豐樂捷運加盟店店東紀志輝則表示，自8年前加入永慶不動產，從房仲白紙到4年前創業加盟成為永慶不動產店東，績效和團隊人數年年增長，深知聯賣環境及第一品牌的號召力，讓我們對「永義房屋」加倍有信心，所以搶在上市第一時間就加盟。

紀志輝也補充，非常推崇「先誠實再成交」的企業文化，加上〈實境找房〉服務的720度全景影像，消費者可以一次看清屋內的小環境、社區的大環境，增加3成來電數，提高成交機會，且永義房屋配備與永慶不動產同等級的科技工具，不僅系統配對、搜尋案源有效率，節省人員開發時間，曾經在5天內，簽進委託案件高達24件。

永慶房產集團旗下全新加盟品牌永義房屋再展店！南屯豐樂捷運加盟店日前盛大開幕。(圖/永慶房產集團提供)

永義房屋經貿中清捷運加盟店就設在近期房市交易熱門的「文心中清站」。(圖/永慶房產集團提供)

軌道經濟帶動台中房市起飛 北屯區捷運站最熱門、南屯區後市可期

選擇在台中市捷運綠線沿線設點的永義房屋經貿中清捷運加盟店、永義房屋南屯豐樂捷運加盟店，在台中剛性需求強勁的加持下，以及捷運通車後帶動的人潮和錢潮，績效可望持續成長。

捷運綠線自今年4月25日通車後，至今已突破200萬人次搭乘。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2021年1月至10月台中市捷運綠線十大熱門站點，可發現北屯區的「文心崇德站」、「四維國小站」以成交408件為熱門交易捷運站並列冠軍，北屯區、北區交界的「文心中清站」，以358成交量緊跟在後，平均單價落在21.4~24.8萬元之間。

永義房屋經貿中清捷運加盟店店東吳癸森指出，北屯區食衣住行育樂一應俱全、學區完整，交通靠著74號道路南來北往，且房價相對七期親民，受到首購族、換屋族喜愛，是台中人口最多的行政區。而位在北屯區的前三大熱門捷運站，緊鄰十一和十四期重劃區，又可串聯水湳經貿園區，未來發展前景佳，房屋去化速度快，周邊以屋齡10~20年、總價約1000~1500萬元的正三房大樓，成為家庭客、換屋族首選；年輕家庭、首購族則多選屋齡10年內、總價千萬元上下的2房產品。

值得一提的是，西屯區的「市政府站」以32.6萬元，列最高單價的熱門捷運站，其次為30萬元的南屯區「水安宮站」。永義房屋南屯豐樂捷運加盟店店東紀志輝指出，這兩站鄰近台中最精華的七期市政中心，豪宅高樓林立、單價水準本身高，新成屋成交價直攻5~6字頭，拉抬周遭中古屋行情，目前屋齡20~30年左右的2至3房產品，總價約1000萬~1500萬元可入手。

交通機能大幅提升下，也使坐擁大片綠地與便利生活機能的南屯區，關注度再攀升。紀志輝透露，尤其八期重劃區靜享低密度、高綠地覆率的環境，剛性購屋需求強，像是「南屯站」、「文心森林公園站」附近，以屋齡10~20年、3至4房、總價約3000~4000萬元的物件，受到家庭客青睞；而相較周邊新屋上看3字頭，新婚夫妻、小資族則偏好屋齡20年上下、1500萬元內的中古大樓。