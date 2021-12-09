日本軟銀創辦人孫正義。（示意圖/達志影像/shutterstock）

日本軟銀創辦人孫正義曾被稱為「賺錢之神」，但今年軟銀股價卻重摔腰斬，從最高的10695日圓跌到5057日圓，跌幅52.72%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，孫正義因馬雲而貴，但馬雲從雲端走下來，孫正義也跟著摔得四腳朝天，過去20年，孫正義全力押寶大陸，這1年來，樣樣都不順，其勝利方程式完全消失。

謝金河在臉書發文指出，過去20年，孫正義在日本被譽為賺錢之神，2000年前後，孫正義押注馬雲，阿里市值最高達8689億美元，孫正義因為是阿里大股東從此身價數千倍翻轉，孫正義和馬雲也成親密拍擋，有阿里投資的項目，軟銀下注絕不手軟，孫正義因馬雲而貴。但自從馬雲退出阿里之後，孫正義似乎諸事都不順。

阿里巴巴今年股價重挫6成，今年以每股14美元上市的滴滴，現在被迫要從美國下市，重新到香港掛牌，滴滴跌到6美元，從上市最高18.01跌下來，股價大跌66%，孫正義旗下軟銀願景基金持有21.5%，成了最大輸家。

謝金河認為，現在最麻煩的是，孫正義原想把手上金雞安謀（ARM），作價740億美元賣給輝達（Nvidia），現在卻卡住各國反壟斷，這宗併購案可能不了了之，安謀套現受阻，影響軟體銀行最大。

謝金河直言，回顧過去20年，孫正義可說是喊水會結凍，尤其是在新經濟企業，但他押注平安好醫生、叮咚買菜，以及滿幫集團等，他大力加碼的投資標的，都是今年跌最慘的公司。孫正義這一年來，樣樣都不順，其實投資中國最積極的華爾街投資銀行可能都傷痕累累，他們損失多嚴重，也許第一季就會真相大白！