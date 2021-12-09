西螺鎮鹿場里養羊戶的羊群一早就到河邊吃草，豔陽高照時就躲到橋墩避暑休息。（周麗蘭攝）

西螺鎮鹿場社區居民陪同勘查羊隻吃草管理河岸計畫，他們開心承諾縣府願意幫忙養牛、羊，也可以重新養鹿，復刻「鹿場里」過去養鹿的景象。（周麗蘭攝）

右岸是羊吃過草的河岸，左岸是原始狀態。（周麗蘭攝）

新虎尾溪西螺鎮鹿場里段的河道全年通暢，沒有雜草也無雜樹，原來是河道旁的養羊戶把羊放到溪畔吃草，成為天然除草助手，也省下清淤經費，雲林縣府水利處勘查後十分驚喜，從未在縣內見過這種景象，同意在社區志工維護的條件下，推動由牛、羊擔任河道管理員，進行吃草除草工作。

水利處長許宏博、水利工程科羅士閔、顧問公司人員昨（8日）在縣議員李明哲與西螺鎮鹿場社區居民帶領下，勘查該社區的新虎尾溪河道，左岸維持雜草狀態，河道中有多隻候鳥覓食，右岸的草吃光光，「除草者」是6、7隻躲在橋下休息的羊！

李明哲表示，幾年前看到新虎尾溪中有人放牧牛隻，河道異常通暢，原來牛在河道上發揮疏濬除草的功能，最近又多了羊群，過去提供農村勞動力的牛、羊每天不間斷吃草，防止河道雜草生長淤沙阻礙水流，又為公部門每年節省不少的清疏經費。

水利處長許宏博表示，眼見為憑，觀察羊隻吃河岸雜草的管理效果確實不亞於機械式的治理，水利處將提出一個示範計畫，讓鹿場社區居民協助養牛、羊維護管理河道，這算是創舉，從來沒人這麼做過，希望能夠成功，唯一的請求是「把羊帶更遠一點吃草」。

許宏博說，放養牲畜來吃草是最天然的除草機，每天都在工作，對縣府管理以及對居民生活的改善，都是很好的嘗試，溪流更富有生命力，可成為農村的新亮點，配合社區營造可以吸引崇慕鄉村風貌的民眾欣賞。

鹿場社區居民十分開心承諾縣府，願意幫忙養牛、羊，理事長吳秋榮表示，社區可以重新養鹿，復刻「鹿場里」過去養鹿的景象，鹿不會爬高，只要在河畔圍籬笆就行。

規畫公司宋姓博士表示，北部縣市目前遇到的課題是疏濬與生態的平衡，新虎尾溪鹿場段的水質良好、生態相當豐富，養羊吃草的特色創立一個「微管理」模式，未來需要考量的是牛羊的數量和環境的平衡。