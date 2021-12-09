宗教之光！2021新北市績優宗教團體表揚大會今（9日）在新北市政府3樓的多功能集會堂舉辦，由市長侯友宜頒發230面獎牌給96個宗教團體，靈鷲山無生道場及聖山寺長期關懷地方，舉辦各項公益活動及研習營，發揮宗教大愛與安定人心的力量，雙雙獲得「社會教化獎」肯定。

聖山寺獲2021新北市績優宗教團體表揚，由宗委淨念法師（右）出席領獎。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

新北市政府為感謝宗教團體致力於宗教弘法宣揚，熱心參與公益慈善及社會教化事業，每年都會舉辦表揚大會，分為「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」3大類頒獎，今年受疫情影響延到年底辦理，各宗教團體也藉此相互交流。

靈鷲山無生道場及聖山寺雙雙獲得「社會教化獎」肯定，貢寮區長鍾耀磊讚是宗教之光。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

2021新北市績優宗教團體表揚大會12月9日在新北市政府3樓的多功能集會堂舉辦，宗教團體藉此相互交流。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山榮譽董事會總會秘書長妙用法師及宗委淨念法師，分別代表無生道場、聖山寺出席領獎，秉持開山住持心道法師長期積極推廣的「靈性生態」、「愛地球，愛和平」理念，繼續以「慈悲與禪」宗風，普利一切有情，善盡教化人心的責任。

位於台灣東北角的佛教聖地靈鷲山無生道場，依山傍海，視野遼闊，渾然天成的景色，名列台灣宗教百景之一，被許多民眾列為一生必去的心靈聖地。今年以5項具體事蹟獲獎，包括：心寧靜研習營，師生獲益良多，有助校園學習氛圍；舉辦第8屆哈佛營，藉由4天3夜的營隊活動推廣三好五德；辦理19場實體及線上平安禪活動，提升自我反觀能力；發起「百萬大悲咒線上精進營」，匯聚眾人共修力量，祈求疫情遠離，以慈悲心轉變心念，撫慰惶惶不安的心靈；認養貢寮區2處海灘，每月號召民眾淨灘，以實際行動守護地球生態。

聖山寺是福隆的心靈地標，去年在東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請下，合辦福隆元旦迎曙光活動，與民眾共同完成20聲「平安鐘響」，為世界、台灣祈福；連續8年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，分送逾4000碗臘八粥，與在地居民廣結善緣；5月舉辦「浴佛、報恩、佛腳抱抱」3合1祈福活動，為考生求好運；接待電動單車環島的單親媽媽與腦麻兒，希望藉由信仰的精神支持與指引，更有智慧面對生命的考驗；與泰國貿易經濟辦事處、新北市攜手種植珍稀的蘭嶼羅漢松，共同為地球永續貢獻心力。

侯友宜致詞時表示，信仰深具撫慰人心及安定社會功能，各宗教團體是市府重要夥伴，協助各項政策推動，在兒少福利、弱勢關懷及急難救助等公益事項傾囊相助。尤其是新冠肺炎疫情爆發近2年，民眾人心惶惶，感謝新北市宗教團體出錢出力，無私的付出與奉獻總計捐助新北市府2億1080萬元防疫基金，並提供物資與人力。