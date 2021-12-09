明年元旦起教育部、經濟部、勞動部與衛福部等場所的工作人員須完整接種兩劑疫苗，否則每周都要快篩才能在相關場所工作。對此，一名網友透露他不想打疫苗，所以一劑疫苗都還沒打，引發網友熱烈討論，不少人怒喊，不打疫苗沒問題，但以後若不幸染疫，醫療費用就請全額自付。

一名網友昨在PTT上發文表示，指揮中心規定明年至1月1日起，特定族群如果還沒有打完兩劑疫苗，須每周自費快篩直到打完疫苗為止，這個政策雖然沒有明講要是要強迫大家打疫苗，但卻會帶給那些還沒有打疫苗的人很多的不方便與異樣眼光。

該網友透露，他一劑疫苗都沒有去打，但不是因為身體有狀況，而是因為他純粹不喜歡打疫苗。而這時候肯定會有很多人譴責說是「防疫破口」，並質疑他到底為何不去打疫苗，但他認為接種疫苗是人身自主的行為，應該可以由自己來決定。

該網友指出，那樣半強制人要去打疫苗，他其實很不開心，但若不去打未來每周自費要快篩也很麻煩，而且感覺現在打好像也來不及了，所以好像真的只能花錢消災了。對此，多數網友認為打疫苗防疫能保護自己與他人的行為。「沒打的才不是自己承擔風險，是整個社會承擔風險，就跟沒戴口罩一樣」、「不想打的人會覺得這規定損害自身權益，但有沒有想過你不打疫苗，其實是損害周遭人們的權益？」

因此也有網友提議說，針對那些不想打疫苗的人，如果未來真的不幸確診的話，醫療費應該請他們自行負擔。「打不打是你的自由，但染疫後重症佔用醫療資源就是該罵，如果你可以接受重症但不治療，我就挺你」、「支持學新加坡，可不打，但染疫醫藥費全額自費」。

另有網友計算出不去打疫苗，每周自費快篩的費用其實蠻驚人的，因為每周篩檢一次約要350元左右，換算下來，一個月就要花1400元，一年則至少要16800元。